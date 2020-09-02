МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Ростуризм и Минкультуры, а также "Московская академия хореографии" (МГАХ), "Московский государственный институт культуры" (МГИК) и "Российская академия музыки им. Гнесиных", говорится в сообщении контрольного ведомства.

По итогам проверки отмечены невысокие показатели исполнения расходов у проверенных объектов. "Так, Минкультуры освоило средства всего на 88,5% (122,8 млрд руб.). Наибольший объем неисполненных назначений (12,8 млрд руб.) пришелся на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", — говорится в сообщении.

Еще более низкий процент кассового исполнения показал Ростуризм – всего 83,4% или 5,7 миллиарда рублей. "При этом само расходование средств шло неравномерно. Основной объем (64%) был исполнен в IV квартале", — указывает ведомство.

Помимо низкого исполнения расходов отмечен целый ряд других нарушений и недостатков. "Так, Минкультуры разместило в ЕИС отчет о закупках у малого предпринимательства с опозданием на 93 дня, а также допустило изменения существенных условий контрактов. МГАХ превысила максимально разрешенный объем закупок у единственного поставщика, у сотрудников контрактной службы МГИКа не было необходимого образования, а РАМ им. Гнесиных не представил отчет о результатах деятельности закрепленного за ним федерального имущества за 2019 год", — перечислила Счетная палата.

Ростуризм в свою очередь не выполнил показатель по закупке у субъектов малого предпринимательства, а также ненадлежащим образом выполнял полномочия собственника двух подведомственных ФГУП — "Национальная корпорация развития туризма" и "Национальный маркетинговый центр по туризму".

"Эти учреждения вообще не функционировали в прошлом году. Руководители не назначены, не утверждались экономические показатели деятельности предприятий, не проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса этих ФГУП. Возникает вопрос: а вообще нужны ли такие федеральные государственные унитарные предприятия", — прокомментировал аудитор Сергей Штогрин.