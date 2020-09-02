МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2020 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… Об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года", — говорится в сообщении.

Минфин РФ в июле сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в 955,881 миллиарда рублей. Объем поступивших доходов за шесть месяцев достиг 9,091 триллиона рублей, что составляет 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. Расходы бюджета были исполнены в объеме 10,047 триллиона рублей, или 51,1% к общему утвержденному годовому объему и 45,8% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

ФНС перечислила в бюджет за шесть месяцев 5,364 триллиона рублей, или 40,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; ФТС – 2,042 триллиона рублей, или 37,3% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечался от других органов — они перечислили в казну 1,686 триллиона рублей, или 86,5% к годовому прогнозу.