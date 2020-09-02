МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит вопрос осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами — гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами — гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии. Ранее правительство РФ обсуждало возможные варианты расширения действия такой системы.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.