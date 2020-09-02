МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В план проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2021 год могут быть включены предприятия, где проверки отменили из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации утвержден порядок формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым прокурорам необходимо оценить соблюдение органами контроля основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задача по минимизации в 2021 году проверок хозяйствующих субъектов осложняется рядом обстоятельств. Так, в 2020 году истек пятилетний запрет на проведение проверок малого бизнеса, установленный законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Кроме того, 31 декабря истекает установленный постановлением правительства РФ мораторий на проведение проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства.

"Таким образом, все мероприятия по контролю, проведение которых было запрещено в текущем году, могут быть включены в проект плана на 2021 год", — поясняют в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что прокуроры ориентированы на соблюдение риск-ориентированного подхода при планировании проверочных мероприятий и недопустимость увеличения их числа органами контроля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о "регуляторной гильотине". Среди прочего, новая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства.