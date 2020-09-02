МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции — все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.