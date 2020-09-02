МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг посетит Белоруссию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", — заявил Лавров в ходе переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве, также сообщил Лавров.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — заявил Лавров.