МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия в 2020 году сохранила место в топ-50 Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index, GII), заняв 47-е место, свидетельствуют данные индекса.

Индекс рассчитывается ежегодно с 2007 года при участии Международной школы бизнеса INSEAD (Франция), Корнельского университета (США) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Индекс рассчитывается по 80 параметрам, в числе которых человеческий капитал, развитие инновационных проектов, инфраструктуры и т.д. На основании среднего значения по этим параметрам высчитывается место страны в индексе.

Согласно ему, РФ в текущем году заняла 47-е место из 131 страны, опустившись на один пункт с уровня прошлого года.

При этом Россия заняла 28-е место в рейтинге качества инноваций. В рейтинге стран с доходом выше среднего Россия занимает 6-е место из 37, удерживая свою позицию с 2017 года. Помимо этого, РФ занимает 22-е место в рейтинге качества научных публикаций и 21-е место — в рейтинге качества университетов.

Возглавили топ-10 GII Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. В лидерах также оказались Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея. Последнее, 131-е место в индексе занял Йемен.