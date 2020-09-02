ДОХА, 2 сен — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии в среду дало разрешение для пролета в ОАЭ самолетов из всех стран в ответ на просьбу эмиратских властей открыть небо для рейсов в Израиль и из Израиля, говорится в сообщении управления, переданном саудовским агентством новостей SPA.

"Дано согласие на просьбу ОАЭ разрешить пересекать воздушное пространство королевства для рейсов, летящих в ОАЭ из всех стран и вылетающих из этой страны во все направления", — отметили в управлении.

В понедельник в ОАЭ на первом прямом рейсе из Израиля прибыли американская и израильская делегации для обсуждения деталей договора о нормализации отношений между ОАЭ и еврейским государством, о котором было объявлено несколько недель назад. Полет занял около трех часов и проходил над территорией Саудовской Аравии. После заключения договора об установлении полного объема отношений, подписание которого, как ожидается, пройдет в Вашингтоне 18 сентября, ОАЭ и Израиль собираются установить прямое регулярное авиасообщение между двумя странами.

ОАЭ станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль.