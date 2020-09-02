КИЕВ, 2 сен — ПРАЙМ. Национальный банк Украины с 1 октября изымает из оборота гривневые банкноты образцов до 2003 года, а монеты 25 копеек перестанут быть платежным средством, заявил замглавы регулятора Алексей Шабан.

"С 1 октября этого года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время совершения наличных расчетов. Это значит, что с 1 октября ими нельзя будет платить за товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и менять их на валидные банкноты и монеты в течение трех лет. Во-вторых, Национальный банк с 1 октября изымает из оборота банкноты старых номиналов, тех образцов, которые печатались до 2003 года", — сказал Шабан на брифинге в среду. Трансляция велась на YouTube-канале регулятора.

Он отметил, что банкнот старого образца на руках у населения примерно 2% и они практически не используются. "Мы считаем, что украинцы не ощутят каких-либо неудобств от этого решения", — заявил замглавы украинского Нацбанка.

Кроме того, по его словам, регулятор будет активнее выводить из оборота банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монету номиналом 1 гривна желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года. При этом Шабан уточнил, что эти банкноты и монета останутся платежным средством до их полного извлечения.

Регулятор считает, что такие изменения упростят украинцам наличные расчеты. "Мы идем к тому, что в течение ближайших лет мы отойдем от того, что номинальный ряд банкнот и монет гривны… составляет 17 единиц, мы его сократим к ряду из шести монет и шести банкнот, то есть 12 номиналов", — сказал Шабан.

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк работал над осовремениванием гривны и наводил порядок в наличных расчетах с 2014 года. В частности, в декабре 2019 года регулятор ввел в обращение монету номиналом 5 гривен (0,18 доллара), которая постепенно должна заменить соответствующую банкноту. С июня 2020 года в оборот введена монета на 10 гривен (0,36 доллара). Кроме того, в оборот были введены монеты на 1 и 2 гривны (0,04 и 0,07 доллара соответственно). Регулятор также прекратил чеканку монет на 1, 2, 5 и 25 копеек и ввел в оборот обновленную банкноту номиналом 200 гривен (7,25 доллара).