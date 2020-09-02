МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста на 950 тысяч. Показатель июля был пересмотрен с роста на 167 тысяч до роста на 212 тысяч.

В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в августе выросло на 52 тысячи, в средних компаниях, со штатом 50-499 человек, — на 79 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 298 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 389 тысяч, в секторе производства товаров — на 40 тысяч. При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в августе выросло на 28 тысяч, в производственном секторе — на 9 тысяч.