МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям Белоруссии, в частности будет оказана помощь в трудоустройстве белорусов на территории Литвы и содействие в получении виз.

"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, кроме того, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции в литовский рынок труда", — сообщил Линкявичюс в Twitter.

Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.

Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.