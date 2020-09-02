МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по подготовке проекта нового трехлетнего бюджета 2021-2023 годов, "бюджетный пакет" будет направлен в Госдуму до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. "Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года", — подчеркнул премьер, открывая совещание.

"Бюджетный пакет" будет направлен в Госдуму до 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики", — говорится в сообщении.

С докладами на совещании выступили министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.