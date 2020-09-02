МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок", сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическую экспертизу на анализах Навального. "При этом было получено несомненное доказательство присутствия химического боевого вещества группы "Новичок", — говорится в заявлении правительства, размещенном в Twitter Зайберта.

Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.