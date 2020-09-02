МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате РФ сформировать единый реестр социально ориентированных НКО, имеющих право на получение господдержки, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения, касающиеся: формирования и ведения единого реестра социально ориентированных и иных некоммерческих организаций, имеющих право на получение дополнительной государственной поддержки", — говорится в тексте поручений.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и секретарь ОП РФ Лидия Михеева, срок −1 октября 2020 года.