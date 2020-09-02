МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 25 по 31 августа осталась на нулевом уровне третью неделю подряд, с начала года рост потребительских цен составил 2,9%, сообщает Росстат.

"За период с 25 по 31 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 99,9%, с начала года – 102,9%", — говорится в сообщении.

Две недели ранее инфляция также была нулевой, а до этого Росстат впервые в этом году зафиксировал дефляцию в РФ — на уровне 0,1%. В целом с конца апреля инфляция держалась в диапазоне 0-0,1%, исключением стала неделя с 30 июня по 6 июля, когда на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и на дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2%, инфляцию в годовом выражении — в 3,4-3,5%. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%.