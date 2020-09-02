МОСКВА, 2 сент /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предложил предоставить в 2020 году субсидии для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в размере 3,5 миллиарда рублей на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидки на аренду самолётов "Сухой Суперджет 100", следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета… "Государственная транспортная лизинговая компания"… на возмещение потерь в доходах при предоставлении авиакомпаниям скидки по уплате арендных платежей по договорам аренды воздушных судов Сухой Суперджет 100, в связи с простоями воздушных судов по причине технических неисправностей",- говорится в документе.

Согласно пояснительной записке проекта приказа, решение связано с выявлением ряда технических неисправностей, которые привели к невозможности коммерческой эксплуатации техники, а также их простоями, что повлекло за собой отказы арендаторов от внесения арендной платы за эти самолеты.

"Проект постановления предполагает возмещение потерь в доходах ‎ПАО "ГТЛК"… в объеме до 3,5 миллиардов рублей",- говорится в пояснительной записке.

По оценке Минтранса, реализация данного проекта будет направлена на уменьшение объема обязательств авиакомпаний по оплате платежей по договорам аренды воздушных судов, что позволит сократить их финансовую нагрузку.

Документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 16 сентября.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.