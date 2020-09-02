ЛОНДОН, 2 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии полагает, что работники финансовых компаний и банков не смогут быстро вернуться в офисы, как этого хочет британское правительство, в связи с действующими правилами безопасности из-за COVID-19. Такое мнение в среду высказал исполнительный директор Банка Англии по финансовой стабильности и риску Алекс Брейзер.

"При соблюдении правил безопасности по COVID-19 невозможно использовать офисные помещения, особенно в центре Лондона и подобных местах, с той интенсивностью, c какой они использовались раньше. Так что на самом деле невозможно сразу вернуть (на рабочие места) много людей", — сказал он, выступая в комитете по финансам в парламенте Великобритании.

"Я не думаю, что мы можем ожидать внезапного и резкого возвращения большого количества людей в очень плотную офисную среду, к которой мы привыкли. Мы должны ожидать более поэтапного возврата в зависимости от данных общественного здравоохранения, которые мы увидим в ближайшие недели и месяцы", — отметил он.

Ожидается, что правительство Великобритании на этой неделе обнародует программу возобновления деятельности граждан на рабочих местах. Таким образом власти намерены усилить темпы восстановления экономики и повысить доходность общественного транспорта.