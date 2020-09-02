КИЕВ, 2 сен /ПРАЙМ/. Министерство финансов Украины намерено обжаловать решение Печерского районного суда Киева о взыскании с "Приватбанка" почти 10 миллиардов гривен (350 миллионов долларов) в пользу компаний братьев Суркисов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Второго сентября Печерский районный суд Киева принял решение о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов, направленное на фактическое взыскание с банка 350 миллионов долларов, сообщили в Минфине.

"Минфин обжалует решение Печерского суда о принудительном взыскании с Приватбанка почти 10 миллиардов гривен в пользу компаний братьев Суркисов. Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании… и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенное сегодня решение", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Братья Суркисы оспаривали в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован Приватбанк. Суркисы были определены связанными с банком лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного Приватбанка. Ранее Печерский районный суд Киева постановил, что Приватбанк обязан выплатить офшорным компаниям Суркисов средства, которые в 2012-2014 годах были размещены на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров. Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Кассационная жалоба на решение апелляционной инстанции находится на рассмотрении большой палаты Верховного суда Украины, следующее заседание по делу назначено на 15 июня. Приватбанк ранее заявил, что государственная исполнительная служба незаконно пытается взыскать с него более 250 миллионов долларов в пользу компаний, связанных с семьей Суркисов.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.