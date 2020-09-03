МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проверила, как образовательный фонд "Талант и успех" потратил субсидию из резервного фонда президента России в размере 12,88 миллиарда рублей, и пришла к выводу, что бюджетные средства были израсходованы целевым образом, говорится в сообщении контрольного ведомства.

Фонд "Талант и успех" выявляет детей и молодежь с выдающимися способностями в области искусств, естественных наук, физической культуры, спорта, и помогает им получить углубленное образование в выбранной сфере. С ноября 2019 года он наделен полномочиями инициатора проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра "Сириус".

"Проверка показала, что фонд выполнил условия предоставления субсидии. Бюджетные средства он израсходовал целевым образом, а показателей результативности достиг вовремя и в полном объеме", — сказано в релизе.

"Фонд получил субсидию от Минэкономразвития и направил ее на приобретение 32 объектов недвижимости общей площадью 204 тысячи квадратных метров, прав аренды на 58 земельных участков и 671 объект благоустройства. Приобретенные объекты олимпийского парка предназначены для обеспечения функционирования и развития инновационного центра "Сириус". Земельные участки под объектами частично включены в границы территории инновационного центра", — сообщил аудитор ведомства Данил Шилков.

При этом он отметил, что целевые индикаторы, установленные Минэкономразвития, не позволяют в полной мере оценить эффективность использования бюджетных средств.

"Уже по итогам 3 квартала 2019 года показатели "Результативность" и "Оказание услуг проживания" перевыполнены на 132%, что свидетельствует о занижении значения данного показателя. Увеличение количества жилых помещений косвенно повлияло на возможность фонда принимать большее количество обучающихся. Однако оценить это влияние на основе установленных показателей не представляется возможным", — отметил аудитор.