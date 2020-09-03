МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года. Письмо с соответствующей просьбой Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщила пресс-служба уполномоченного.

"Согласно поступающим обращениям и проведенным опросам, 67% компаний отмечают падение спроса на их продукцию или услуги. Не менее 40,5% компаний ожидают, что не смогут выполнить отложенные обязательства до конца 2020 года. Подавляющее число предпринимателей считают, что не менее 10-20% всех компаний в их отрасли ждут банкротства", — поясняет Титов в письме.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода. Мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года, что ожидаемо может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и дальнейшему сжатию экономической активности с "неопределенной тенденцией к восстановлению".

Для того, чтобы дать предприятиям "реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов" Титов предложил продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года. Причем как для субъектов МСП из отраслей, официально признанных пострадавшими, так и для всех остальных предприятий, если их выручка за 2-3 кварталы 2020 года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 года — первый квартал 2020 года.

То же самое продление до конца 2021 года предложено установить и для налоговых отсрочек, которые предоставляются при угрозе банкротства согласно статье 64 налогового кодекса. Также уполномоченный предложил продлить кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса на срок от 3 до 6 месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен (при наличии заявления от заемщика).

Титов также предложил на 6 месяцев продлить мораторий на банкротства для субъектов МСП (инициируемые по заявлению кредиторов), или предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Для урегулирования таких дел уполномоченный предложил создать специальный институт государства ("банк плохих долгов"). Его внедрение, должно будет обеспечить бенефициарам несостоятельных компаний возможность не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, возможность списывать долги, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных ограничениями и иными последствиями эпидемии.