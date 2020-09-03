МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе опустился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. "Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы незначительно опустился с июльского показателя 58,5 балла и составил в августе 58,2 балла на старте третьего квартала. Тем не менее рост деловой активности был резким и вторым максимальным с января 2017 года. Компании объясняли рост производства возобновлением клиентского бизнеса и связанным с ним увеличением потребительского спроса", — говорится в сообщении.

Markit отмечает, что данные PMI за июль указали на резкое, но несколько более медленное расширение деловой активности в августе. Резкий рост был поддержан заметным увеличением новых заказов, в результате чего компании увеличили число рабочих впервые с февраля, хотя и незначительно, поскольку объемы незавершенных заказов продолжали сокращаться.

По данным исследовательской организации, деловые ожидания улучшились в середине третьего квартала, при этом степень уверенности достигла максимума за десять месяцев. Сообщается, что оптимизм в отношении роста производства в ближайшие 12 месяцев связан с надеждами на рост клиентского спроса и восстановление экономических показателей.

"Российские поставщики услуг продолжали отмечать резкий рост деловой активности и новых заказов в августе, в основном благодаря сильному внутреннему клиентскому спросу. Новый экспортный бизнес снова столкнулся с трудностями, поскольку он падает шестой месяц подряд на фоне сложных условий глобального спроса во время пандемии", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, наряду с более сильными ожиданиями относительно прогнозов объемов производства на год вперед, занятость в секторе увеличилась впервые с февраля на фоне повышения производственных потребностей. "На совокупном уровне компании частного сектора указали на рост новых заказов, темпы которого ускорились до самых высоких с ноября 2018 года на фоне возобновившегося роста спроса со стороны промышленных клиентов. Тем не менее, наш текущий прогноз говорит о том, что в 2020 году ожидается сокращение экономики чуть более чем на 6% в годовом исчислении, при этом прогноз восстановления будет длительным", — добавила Джонс.