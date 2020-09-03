МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 51,9 пункта с июльских 54,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение показателя до 51,6 пункта, как показала предварительная оценка.