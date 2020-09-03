МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сопровождает премьер-министра Михаила Мишустина в поездке в Минск в четверг, сообщил "Прайму" информированный источник.

"Силуанов летит в составе делегации", — сказал он.

Во вторник в Краснодаре Силуанов заявил, что министерства финансов РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтвердил, что Москва и Минск продолжают контакты на эту тему.

Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто.