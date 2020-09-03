МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 сентября по 6 октября 2020 года составит 54 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.

В период с 7 августа по 4 сентября объем продажи валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 64,9 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, в сентябре 2020 года составляет 54,0 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2020 года по 6 октября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 2,5 млрд руб", — говорится в сообщении.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена нефти Urals в августе составила 44,51 доллара за баррель.