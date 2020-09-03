МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 1,3% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики полагали, напротив, что в июле показатель вырос в месячном выражении на 1,5%. Показатель июня был пересмотрен в сторону понижения — до роста на 5,3% с роста на 5,7%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце вырос на 0,4%, аналитики ждали роста на 3,5%.

В Евросоюзе розничные продажи в июле сократились на 0,8% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении — выросли на 0,7%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в июле зафиксировано в Болгарии (-17,5%), на Мальте (-8,1%) и в Люксембурге (-6,1%). Самый сильный рост отмечен в Ирландии (+9,1%), Литве (+6,8%) и Нидерландах (+6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июле вырос на 1,5%, а в ЕС — на 1,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 0,5%, в Евросоюзе — на 1,5%.