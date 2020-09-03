МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в августе поднялись третий месяц подряд и достигли максимального уровня за последние полгода (с февраля), следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, общий индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам отчетного месяца составил 96,1 пункта, что на 1,8 пункта, или 2%, выше июльского уровня. "Снижение курса доллара поддержало международные цены на большинство сельскохозяйственных товаров, при этом в августе сильнее всего выросли цены на сахар и растительные масла, в то время как цены на зерновые также увеличились, хотя и не так существенно", — отмечает организация.

Индекс цен на сахар в августе составил 81,1 пункта, это на 5,1 пункта (6,7%) выше уровня июля. Рост показателя связан с рисками снижения производства из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС и Таиланде — втором по величине экспортере сахара в мире, поясняет FAO. Китайский спрос также поддержал рост цен на сахар.

Индекс цен на растительное масло за месяц составил 98,7 пункта, или на 5,5 пункта (5,9%) выше, чем в июле, это самый высокий уровень с января. Рост был вызван удорожанием пальмового масла, а также, в меньшей степени, соевого, подсолнечного и рапсового, поясняют в организации. А это в свою очередь связано с рисками снижения производства основными экспортерами, что в условиях сохранения спроса может привести к истощению запасов масла.

Индекс цен на зерновые вырос в августе также до 98,7 пункта, или на 1,8 пункта (1,9%) к июлю. "Что касается основных зерновых культур, сильнее всего выросли цены на сорго, ячмень, кукурузу и рис", — комментирует организация. Удорожание сорго связано с высоким спросом из Китая. Рост цен на кукурузу связан с рисками для урожая в США, на рис — со снижением предложения и спросом со стороны стран Африки.

Индекс цен на мясную продукцию вырос ещё слабее и достиг 93,2 пункта, при этом из-за снижения объёмов импортных закупок подешевело мясо птицы и говядина, а ослабление спроса отразилось на стоимости баранины, но цены на свинину восстановились на фоне роста импорта в Китай и снижения предложения. Наконец, индекс цен на молочную продукцию составил 102 пункта, не изменившись к июлю. Из-за ослабления спроса на спотовых рынках снизились цены на сыр и цельное сухое молоко, но сливочное масло подорожало из-за снижения экспортных возможностей Европы.