МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что по многим вопросам двусторонней российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе, по будущему Союзного государства, которое будет основано на независимой позиции двух стран.

"Хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу, когда мы с вами говорили и обсуждали будущее Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", — заявил Мишустин в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Премьер уточнил, что эти мероприятия призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран.

По словам Мишустина, он рассчитывает обсудить всю двустороннюю повестку и договориться о проведении союзного совмина.

"Мы практически по всей повестке как Союзного государства, так и ЕврАзЭс и вообще всех вопросов, которые возникают, активно работаем. Сегодня мы приехали большой делегацией, с нами ключевые министры и вице-премьеры российского правительства, для того, чтобы обсудить всю повестку дня двустороннюю, договориться в том числе и о том, как проведем союзный кабинет министров", — заявил Мишустин.