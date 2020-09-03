КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины оставил без изменений учетную ставку — на уровне 6% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", — говорится в сообщении.

Регулятор с 12 июня снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживает её неизменной.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.