ЛОНДОН, 3 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Великобритания и США планируют 8 сентября начать четвертый раунд переговоров по торговому соглашению после выхода Британии из Евросоюза (Brexit), сообщил в четверг замглавы министерства по международной торговле Великобритании Грег Хэндс.

"Я могу сегодня сообщить, что следующий раунд (переговоров — ред.) начнется в следующий вторник, 8 сентября", — заявил чиновник, выступая в парламенте.

В ходе третьего этапа торговых переговоров, состоявшихся с 27 июля по 7 августа, Великобритания достигла предварительных договоренностей по основным пунктам соглашения, однако резко выступила против импортных пошлин на шотландский виски, о которых ранее объявили США.

Власти США в середине августа сообщили, что намерены сохранить встречные пошлины против Евросоюза по "делу Airbus". Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов. В частности, США сохранили пошлины на импорт из Европы таких товаров, как вино и односолодовый шотландский виски.

После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.