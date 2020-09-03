МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин: по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс

В четверг Мишустин посетил Белоруссию с рабочим визитом, в рамках которого встретился с президентом республики Александром Лукашенко, а также провел переговоры с премьером Романом Головченко при участии делегаций обеих стран.

"Хотел бы, уважаемый Роман Александрович (Головченко — ред.), поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", — заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.

Между тем Головченко заявил, что рассчитывает на предстоящем заседании союзного Совмина предметно поговорить о дальнейшем развитии Союза Белоруссии и РФ.

"Выражаю надежду, что мы конструктивно обсудим весь круг имеющихся вопросов, а закрепить достигнутые договоренности предлагаем на очередном заседании совета министров Союзного государства, где мы, я надеюсь, предметно поговорим и о дальнейшем развитии этого интеграционного объединения", — сказал Головченко.