МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле вырос на 10,1 миллиарда долларов, или на 18,9% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 63,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58 миллиарда долларов. Значение за июнь было пересмотрено до 53,5 миллиарда с первоначальных 50,7 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в июле вырос на 8,1%, или на 12,6 миллиарда долларов, по сравнению с июнем, до 168,1 миллиарда долларов, а импорт за тот же месяц составил 231,7 миллиарда долларов, поднявшись на 22,7 миллиарда в месячном выражении (на 10,9%).

Дефицит внешней торговли товарами США в июле вырос по отношению к июню на 9,26 миллиарда долларов, до 80,91 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,834 миллиарда долларов — до 17,354 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).