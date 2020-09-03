МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, сократилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 130 тысяч — до 881 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 56 тысяч заявок. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,011 миллиона с 1,006 миллиона. Показатель опускается ниже 1 миллиона второй раз с марта, когда произошел резкий рост числа заявок.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 77,5 тысячи, до 991,8 тысячи, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,069 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,068 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, уменьшилось на 1,238 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 13,254 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 14,492 миллиона человек с 14,535 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.