МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 августа выросли на 0,2% и составили 591,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 28 августа составил 591,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.