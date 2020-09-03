ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года, заявил в четверг госдепартамент.

"Когда президент (США Дональд) Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года. С момента объявления президента власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее занималась ВОЗ", — говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

США вышли из организации, обвинив ее в сокрытии масштабов пандемии коронавируса, бездействии и зависимости от КНР.

Ортагус вновь заявила, что ВОЗ провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, и не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала "независимость от Коммунистической партии Китая".

Кроме того, госдеп объявил о последующих шагах в связи с выходом из ВОЗ. Средства, направлявшиеся организации, будут перенаправлены другим партнерам и на другие программы.

"До июля 2021 года США снизят свое общение с ВОЗ, в том числе отзовут представителей министерства здравоохранения из штаб-квартиры ВОЗ, региональных и страновых офисов. Эти эксперты будут направлены на другие задачи. Участие США в технических встречах ВОЗ будет определяться в каждом случае отдельно", — заявила Ортагус.