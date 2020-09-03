МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Около 300 миллиардов рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 миллиардов рублей дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом", — сообщил Ефимов на Столыпинском форуме.