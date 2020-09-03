МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 57%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,9% с уровня июля в 42,1%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.