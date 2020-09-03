МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти втрое предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, при этом в последующие годы предлагается вернуться к прежним параметрам. Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект вносит изменения в порядок расчета допустимого объема расходов федерального бюджета. Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля.

При этом Бюджетный кодекс устанавливает расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года и 575 миллиардов рублей в 2024 году. Предложенные Минфином поправки увеличивают эту расчетную сумму на 2021 год до 1,460 триллиона рублей.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", — говорится в пояснительной записке к поправкам.

"Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с "бюджетными правилами", что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", — добавляется в документе.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне говорил, что власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году.