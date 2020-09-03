ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Группа сенаторов-демократов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за предполагаемое намерение вмешаться в предстоящие выборы.

"Мы призываем вас немедленно ввести санкции против частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США", — говорится в письме к Мнучину, которое подписали 11 сенаторов, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.

Они ссылаются на заключения разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента.

Кроме того, сенаторы затребовали дополнительную информацию о предполагаемом вмешательстве и предоставили в поддержку своего письма секретную информацию.

Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.