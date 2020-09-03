ВАШИНГТОН, 3 сен — Dow Jones. Дефицит внешней торговли США в июле отметился ростом, поскольку импорт вырос сильнее, чем экспорт, что было обусловлено восстановлением внутреннего спроса после смягчения карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Об этом в четверг сообщили в Министерстве торговли США.

Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами и услугами за отчетный период вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и с коррекцией на сезонные колебания составил 63,56 млрд долларов США.

Таким образом, торговый дефицит достиг максимума с июля 2008 года, когда экономика находилась в рецессии. Опрошенные WSJ экономисты ожидали, что дефицит составит 58,6 млрд долларов.

Рост дефицита отражает более высокий спрос на импортные товары на фоне смягчения ограничений на деловую активность по всей стране. Импорт в июле вырос на 11%, составив 231,7 млрд долларов.

При этом экспорт прибавил 8,1%, достигнув 168,1 млрд долларов против 155,5 млрд долларов. За отчетный период выросли экспортные поставки автомобилей, потребительских товаров, товаров для промышленности и товаров длительного пользования.

Положение американских производителей в июле улучшилось ввиду наличия спроса, который ранее сдерживался пандемией. Производственные заказы в США в июле с коррекцией на сезонные колебания показали рост на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что было уже вторым месяцем роста, тогда как заказы на товары длительного пользования прибавили 11,2%, поскольку производители нарастили объемы выпускаемой продукции, а экономика восстанавливалась после перебоев, вызванных коронавирусом.

Компании сократили свои товарно-материальные запасы в преддверии летнего периода, но теперь в некоторых секторах наблюдается рост запасов в ожидании восстановления спроса, отметил Льюис Блэк, глава компании Almonty Industries Inc., занимающейся производством вольфрама.

"Я думаю, что (у бизнеса) есть желание возобновить работу в обычном режиме, однако присутствуют опасения, которые не дают этого сделать в полной мере", — заявил он, указав, что на заводах и в шахтах по-прежнему действуют правила социального дистанцирования.

Наблюдаются и другие признаки роста производственной активности, как в США, так и за их пределами, поскольку спрос набирает обороты после нескольких месяцев карантинных ограничений.

Согласно опубликованному во вторник индексу менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, который рассчитывается Институтом управления поставками (ISM), активность производителей в августе росла наиболее стремительными темпами с ноября 2018 года за счет резкого повышения спроса и объема экспортных заказов. В Германии и Китае наблюдалась аналогичная картина, сообщили в IHS Markit.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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