МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщила компания.

"Рекомендовать собранию принять следующие решения:… чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.