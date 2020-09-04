МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Преобразование министерства образования и науки в два новых ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования — проведено с задержкой сроков и нарушением порядка реорганизации, сообщила Счетная палата по итогам проверки.

"Согласно распоряжению правительства РФ, процедура реорганизации должна была завершиться до 31 декабря 2018 года. Однако разделительные балансы были приняты Казначейством только 27 марта 2020 года. То есть реорганизация проведена с задержкой на 15 месяцев. Таким образом, поручение правительства не было выполнено в срок", — прокомментировала директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Помимо сроков, был нарушен и порядок реорганизации министерства. Так, Минпросвещения, как ответственное за проведение реорганизационных мероприятий, направило заявление о прекращении деятельности министерства в ФНС до того, как Казначейство приняло разделительные балансы. "Таким образом, фактически реорганизационные мероприятия были завершены на четыре месяца позже внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации министерства — 22 ноября 2019 года", — объяснила Меркушина.

Добавляется, что новые министерства также не спешили принимать на себя обязательства и имущество реорганизованного министерства: соответствующие мероприятия по их передаче должны были быть завершены до 1 декабря 2018 года, а по факту начались они только в 2019 году и продолжались в течение первого квартала 2020 года.

"На 29 декабря 2019 года не была принята к учету большая часть имущества и обязательств реорганизованного министерства. Так, в бухгалтерском учете Минпросвещения на эту дату было отражено только 0,5% всего принимаемого имущества и обязательств", — констатировала Меркушина.

Ряд вопросов по итогам реорганизации так и остался не решен, подчеркивает Счетная палата. Например, остро стоит вопрос передачи информационных систем. Указывается, что часть из них устарели, а доработка потребует значительных дополнительных средств. "Учитывая важность вопроса, Счетная палата предлагает привлечь к его решению Минкомсвязь России и провести ревизию всех информационных систем преобразованного министерства", — сказала Меркушина.

Отмечается, что Минпросвещения изучило предписания Счетной палаты и уже ведет активную работу по устранению отмеченных недостатков. "Подчеркнем, что подобных прецедентов реорганизации из одного ведомства в два ранее не было и все регламенты и методики внедрялись и апробировались впервые", — прокомментировали в министерстве.