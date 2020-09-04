МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития квантовых коммуникаций в РФ, разработанную РЖД совместно с ведущими экспертами и научными организациями, сообщила компания.

РЖД были определены ранее кабмином ответственными за развитие этого направления. Компания создала департамент квантовых коммуникаций, а также управляющий комитет по реализации дорожной карты.

"Дорожная карта предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности", — говорится в сообщении РЖД.

Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев отметил, что технологии передачи информации, основанные на законах квантовой физики, дают принципиально новый уровень защищенности информационной инфраструктуры. Его слова приводит компания. "Наша задача, как компании – лидера по направлению "квантовые коммуникации", воплотить существующий сегодня научный фундамент и технические решения в конкретных проектах, подготовке высококвалифицированных кадров и развитии коммерческого рынка квантовых коммуникаций", — цитируют РЖД Кобзева.

Инфраструктура РЖД объединяет более 75 тысяч километров оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране. "Интегрируя наши возможности с усилиями участников рынка и регуляторов, мы сможем выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения", — добавил Кобзев.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в свою очередь сообщил, что дорожная карта РЖД по квантовым коммуникациям – второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Ранее одобрение получила дорожная карта госкорпорации "Росатом" по квантовым вычислениям.

"Сегодня у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами", — цитируются в сообщении слова Паршина.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Мероприятия дорожной карты включают, в том числе, создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий, сертификационных центров и лабораторий, подготовку предложений по изменению нормативной базы, подготовку высококвалифицированных кадров. Планируется разработка образовательных программ, в том числе систем онлайн-образования в области квантовых коммуникаций, а также привлечение лучших отечественных и зарубежных специалистов.

"Потребителями услуг на новом рынке квантовых коммуникаций станут телекоммуникационные операторы, органы государственной власти, финансовые организации, организации здравоохранения, операторы критической инфраструктуры, в том числе ОАО "РЖД", и другие участники. Причем коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна как на российском, так и на зарубежных рынках", — поясняют РЖД.

Одним из первых пилотных проектов станет строительство магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург протяженностью порядка 800 километров. Ее создание позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.