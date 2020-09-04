МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе опустилась до 9,8% с июльской отметки в 10,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Министерство труда США опубликует статистику в пятницу, 4 сентября, в 15.30 мск.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 28 августа, число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 3, до 180 агрегатов.