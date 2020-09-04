МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России планирует ввести запрет на уменьшение прожиточного минимума в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на два источника, близкие к кабмину.

По замыслу властей прожиточный минимум нельзя будет снижать, даже если потребительская корзина подешевеет.

По информации газеты, данная инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении величины ПМ. Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

Правительство также обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Его величина по России будет определяться на основе базового набора продуктов, для субъектов будет установлен специальный коэффициент.

Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ, будет происходить раз в пять лет.