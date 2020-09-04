МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Представители бизнес-организаций выступили против законопроекта, запрещающего перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК.

Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму свои претензии к документу, уже принятому в первом чтении.

Законопроект предусматривает запрет для госорганов, организаций и граждан на перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе посредством сайтов-двойников, предлагающих платные услуги по предоставлению сведений ЕГРН.

В Росреестре уверены, что "рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства", а принятие законопроекта "позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях".

По мнению предпринимателей, поправки в закон "О госрегистрации недвижимости" отразятся негативно не только на сайтах-двойниках Росреестра с недостоверной информацией, но и на добросовестном бизнесе, создающего для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра.