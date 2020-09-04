4 сен — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сказал в четверг, что американской экономке требуется дальнейшая государственная поддержка. По его словам, между представителями выборных властей сейчас слишком много споров по этому поводу.

Пандемия коронавируса нанесла экономике страны сильный удар, и "потребуется больше налогово-бюджетной поддержки, чтобы ограничить дальнейший ущерб для экономики", сказал Эванс. Он также обеспокоен тем, что по истечении некоторых программ государственной поддержки "политика партий может поставить под угрозу дополнительную налогово-бюджетную помощь". По его словам, "бездействие или неадекватные действия сейчас создают очень существенный понижательный риск для экономики". Глава ФРС: коммуникации относительно денежно-кредитной политики вполне адекватны

В интервью Wall Street Journal президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик также указал на важность продолжения государственной поддержки. "Я говорил с представителями компаний, я говорил с населением. Потребность в этом сохраняется", — сказал он. "Думаю, что было бы настоящей ошибкой слишком рано заявлять о победе" и сворачивать помощь на налогово-бюджетном и на денежно-кредитном фронте.

Эти подтверждения важности налогово-бюджетной поддержки соответствуют заявлениям других представителей центрального банка, которые говорили о необходимости продолжения государственной помощи, чтобы страна смогла пережить негативное воздействие пандемии.

Руководители ФРС, которые понизили процентные ставки почти до нуля и приняли различные меры для поддержки рынков и увеличения кредитования экономики, говорят, что действия других властей, включая повышенное пособие по безработице, критически важны для сдерживания негативного воздействия на экономику.

В то же время руководители ФРС считают, что они сделали много и могут сделать еще больше. Они подтвердили, что принимаемые властями меры поддержки особенно мощны в условиях текущего кризиса. Они опасаются, что сворачивание налогово-бюджетных мер в настоящее время создаст новые проблемы для и без того неопределенного и неровного восстановления.

По словам Эванса, экономика немного восстановилась от уровней, на которых находилась ранее в этом году, но ей еще предстоит проделать долгий путь. "Нам пока далеко до той устойчивой экономики, которая у нас была до пандемии, — сказал он. – Ожидаю, что экономическая активность вернется на докризисные уровни не раньше конца 2021 года". Он также отметил, что возвращение инфляции на установленный ФРС целевой уровень 2% тоже займет "некоторое время".

Что бы ни случилось, реакция на вирус со стороны здравоохранения критически важна, добавил Эванс. "Будущее восстановления неразрывно связано с вирусом, — сказал он. – Пока мы не добьемся существенного прогресса в контроле его распространения, активность, вероятно, будет оставаться подавленной, и, конечно, отдельные вспышки могут обусловить отступление".

Эванс также сказал, что некоторые ослабленные в связи с пандемией ограничения следует снова ужесточить. "Повторное введение ограничений на собрания, отмена мероприятий, которые могут быть особо опасными с точки зрения распространения вируса, и усиление защиты пожилых людей также существенно помогут", — сказал он.

Говоря о важности налогово-бюджетной поддержки экономики, Эванс отметил, что политика центрального банка также играет ключевую роль, хотя и не стал распространяться о том, что должна делать ФРС.

"Федеральная резервная система приняла мощные меры, чтобы помочь экономике пережить кризис, и она готова поддерживать ее восстановление, — сказал он. – С учетом моего прогноза, я ожидаю, что очень мягкая денежно-кредитная политика будет целесообразной еще в течение некоторого времени".

Эванс также сказал журналистам, что уровень безработицы к концу этого года может снизиться до 9% или еще больше.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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