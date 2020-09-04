МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Сергей Семенович, мы с вами знаем, мы многократно возвращаемся к ситуации, которая складывается в столице, но вначале я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы", — сказал Путин.

При этом, отметил президент, на встречах с Собяниным обсуждаются также проблемы. "Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе – 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день. Население растет с каждым годом. Поэтому есть и проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда их обсуждаем, поговорим и на этот раз, безусловно", — сказал он.

Строительство в Москве сократилось чуть больше, чем в среднем по стране, и темпы ввода объектов сократились, сообщил Путин.

"Вы сказали сейчас про строительный сектор. По моим данным, все-таки в Москве стройка припала чуть больше, чем в среднем по стране, и темпы ввода объектов сократились", — сказал президент.

Собянин подтвердил эту информацию.

"Да, это так, Владимир Владимирович. Речь идет о вводе жилья, потому что у нас были рекордные темпы в прошлом году, мы побили рекорд за весь период, поэтому сейчас мы находимся где-то на уровне 2017-2018 годов. В прошлом году в связи с изменением законодательства ввод был форсированный такой. Но тем не менее сама стройка, как и инвестиции в строительство для того, чтобы в будущем выйти на те же цифры, она увеличивается", — отметил мэр.

Более того, добавил он, "в стройке, в жилье во многом сейчас начинает играть программа реновации, подписанный вами закон по реновации в Москве".

"Мы последовательно идем по его выполнению, запустили все стартовые площадки, плюс создали мощную градостроительную основу, провели обсуждение с горожанами и вышли на четкие уже этапы больших строительных проектов в этой отрасли, которые в ближайшие годы будут наращивать объемы жилищного строительства", — сказал Собянин.