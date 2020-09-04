МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Промышленность в Москве вышла на докризисный уровень, стройка — на уровень, сопоставимый с докризисным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы. Плюс помогло, конечно, ваше решение по льготным ипотечным кредитам, просто взрывной рост привлечения инвестиций в эту отрасль", — сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сфера торговли и услуг в Москве в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень", — сказал он.

По его словам, все решения московских властей по борьбе с коронавирусом были правильными.

"Конечно, мы все беспокоились, волновались: а насколько вообще мы справимся в этой обстановке с ситуацией? Не поспешили ли мы это сделать? Прошло уже после этого несколько месяцев. Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно. Все это время мы наблюдали либо снижение, либо стабилизацию обстановки", — отметил московский мэр.

Власти Москвы приняли решение об удвоении московского метро, уже 70% программы принято, заявил мэр.

"Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70 процентов этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет", — сказал Собянин.

По словам мэра, власти Москвы продолжат также развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и с близлежащими регионами, в том числе с Подмосковьем.

"Конечно, мы будем продолжать развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и которая соединяет близлежащие регионы, в том числе Московскую область", — сказал Собянин.

Он отметил, что сейчас Москва работает уже над третьим центральным диаметром и над четвертым, создавая новые магистральные пути.