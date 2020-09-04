МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович попросил содействия Совета ЕЭК в возобновлении пассажирского сообщения между странами ЕАЭС, сообщила ЕЭК в Twitter.

"Михаил Мясникович обратился к Совету ЕЭК с просьбой о содействии в возобновлении пассажирского сообщения между странами союза", — говорится в сообщении