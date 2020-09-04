4 сен — Dow Jones. Темпы найма в США в августе, вероятно, ослабли по сравнению с летними месяцами, свидетельствуя о том, восстановление экономики после пандемии будет медленным.

Экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе примерно на 1,3 млн, что станет самым низким показателем за четыре месяца. В мае и июне работодатели в совокупности создали 7,5 млн новых рабочих мест, но темпы роста найма замедлились в июле.

Прогноз экономистов предполагает снижение безработица в США в августе до 9,8%. Вероятно, показатель впервые с марта опустится ниже 10%, но все же он остается весьма высоким с исторической точки зрения. В феврале безработица в США составляла 3,5%, достигнув минимума за 50 лет.

В июле число рабочих мест в США сократилось по сравнению с февралем, последним месяцем перед началом пандемии коронавируса, примерно на 13 млн.

"Мы недосчитываемся миллионов рабочих мест. Чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем больше людей пострадает", — отметила Марта Гимбел, экономист Schmidt Futures.

Восстановление занятости происходит неравномерно. Число рабочих мест в секторе малого бизнеса стремительно увеличивалось с апреля по июнь, но затем стагнировало, и по состоянию на конец августа малому бизнесу удалось вернуть лишь примерно 77% от числа рабочих мест в январе 2020 года, сообщают в Homebase.

Число заявок на получение пособия по безработице и число безработных, получающих такое пособие, в США также остаются весьма высокими с исторической точки зрения, несмотря на снижение обоих индикаторов в конце августа, сообщили в Министерстве труда в четверг. Общие показатели рисуют противоречивую картину, при этом в середине августа примерно 29 млн человек получали пособия по безработице от федерального правительства или властей штата.

Некоторые компании, возобновившие свою деятельность в конце весны или начале лета, восстановили на рабочих местах некоторых сотрудников, отправленных ранее в вынужденные неоплачиваемые отпуска. При этом темпы спроса недостаточно высоки для возвращения числа рабочих мест в этих компаниях к докризисным уровням.

Наиболее сильно пострадавшие в начале пандемии коронавируса компании наиболее стремительно восстанавливали рабочие места. Самый масштабный рост занятости в июле наблюдался в секторе гостиничного бизнеса, розничной торговли и здравоохранения.

И все же многие компании вынуждены соблюдать введенные правительством ограничения, а потребители по-прежнему сохраняют осторожность относительно посещения общественных мест, что негативно влияет на потребность компаний в расширении штата.

Несколько крупных компаний предупредили о грядущих сокращениях. Так в среду в United Airlines Holdings Inc. заявили о намерении уволить 16 370 сотрудников из-за падения спроса в связи с пандемией. В Coca-Cola Co. на прошлой неделе также сообщили о вынужденном сокращении рабочих мест.

По словам экономистов, новая волна увольнений свидетельствует об изменении ожиданий работодателей. В начале кризиса многие ожидали, что карантинные меры будут отменены через несколько недель.

Только треть опрошенных компанией ManpowerGroup работодателей ожидает возвращение темпов найма к докризисным уровням в течение года. В апреле их доля составляла 66%.

— Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ